Юрий Лоза прокомментировал снижение доходов Пугачевой и Галкина* после отъезда

Известный композитор Юрий Лоза поделился мнением о том, действительно ли упали заработки певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) после отъезда из России. Об этом пишет aif.ru.

«Я не понимаю, зачем комментировать, как там живут какие-то уехавшие? Может, и хуже. Где Галкину такие залы собрать, как у нас?», - заявил Лоза.

Композитор отметил, что гражданам России следует перестать думать об уехавших из страны звездах. Артист также сравнил Пугачеву и ее мужа с жителями Мозамбика, добавив, что ничего полезного для своей страны в последние годы пара не сделала.

«Это не потеря ученого, который создавал бомбы или что-то важное для науки делал», - заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева намерена переехать вместе с детьми в Лондон после новогодних праздников. Уточняется, что последние месяцы певица проживала на территории Кипра.

*признан иноагентом на территории РФ