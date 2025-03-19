Юрий Лоза признался, что размер его пенсии составляет 16 тыс. рублей

Популярный российский композитор и исполнитель, автор легендарной песни «Плот» Юрий Лоза заявил, что получает крохотную пенсию. Откровениями он поделился с aif.ru.

«Моя пенсия 16 тыс. рублей. Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тыс. Дело в том, что мне сняли надбавку москвича к пенсии из-за того, что я продолжаю работать. Также у меня нет никакого звания, а это давало бы прибавку к пенсии в размере 30 тыс», — сообщил музыкант.

Вопрос о том, почему за его заслуги никакого звания присвоено не было, Лоза считает «интересным». Юрий Эдуардович указывает, что его песни пользуются бешеной популярностью — настолько колоссальной, что их раньше массово выпускали на пиратских дисках. В то же время те исполнители, которые имеют звания, подобным похвастаться не могут, отмечает он.

«И когда мне говорят о каком-то народном артисте, я говорю, а вы представляете себе, чтобы человек пошёл в магазин покупать пластинку этого народного артиста? Вы знаете такого человека, который купил бы диск, заплатил деньги? — вопрошает Лоза.

Впрочем, автор не унывает — он видит себя в одной компании с Владимиром Высоцким, который при жизни также не получил никаких официальных титулов.

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