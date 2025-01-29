«В запое или под наркозом»: Юрий Лоза рассказал, как слушать Клаву Коку

Современная российская исполнительница Клава Кока не умеет петь, а слушать ее представляется возможным исключительно «в запое или под наркозом». Именно так считает исполнитель Юрий Лоза.

В беседе с «Общественной службой новостей» Лоза пожаловался, что радиостанции и телеканалы отказываются брать его песни в эфир, поскольку они не пользуются популярностью — в отличие от композиций молодых исполнителей. В пример Лозе, как он утверждает, ставят Клаву Коку.

На вопрос о том, согласился бы он спеть с ней дуэтом, Юрий Эдуардович ответил эмоционально.

«Вы что? Она же не умеет петь и не вытянет ни одну ноту из моих песен, смеетесь что ли? Я ни за что с ней не появился бы на одной сцене, боже упаси. Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», — заявил он.

Лоза отметил также, что поражен отсутствию вкуса у современной молодежи и зол из-за того, что в наши дни никому не нужно «настоящее творчество».

Ранее мы писали о том, что на одну сцену с самим Юрием Эдуардовичем зарекся выходить певец Шура.