Друг Александра Градского назвал причину «противного» голоса Аллы Пугачевой

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Он признался, что композитор называл голос Примадонны очень «противным».

Додолев пояснил, что может дословно повторить цитаты Градского, так как записывал их беседы на диктофон для написания книги.

«Голос у нее очень противный – меее… Послушай, как она поет: «По острым иглам яркого огня»... Это бестембровое пение, вообще. Но по тем временам это было здорово, потому что так никто не делал», - процитировал журналист слова Градского в беседе с aif.ru.

Как пояснил Додолев, музыкант был уверен, что причиной противного голоса Пугачевой стало ее неразумное отношение к своему вокальному аппарату и любовь к холодному шампанскому.

При этом Градскому нравились десять песен Раймонда Паулса и Александра Зацепина в исполнении Примадонны. По его мнению, они звучали в ее исполнении необычно.

«Посидим поокаем», «Даром преподаватели…», «Не отрекаются любя». Ему нравилось, как Пугачева спела в «Иронии судьбы», - сказал Додолев.

Журналист также отметил, что при жизни Градский старался избегать вопросов о Пкгачевой, так как эта тема была ему неинтересна. Он также считал, что любые негативные высказывания в адрес «женщины, которая поет» были быть восприняты как зависть.

Додолев записывал интервью с Градским вплоть до весны 2020 года, планируя выпустить к 75-летию музыканта книгу. Однако, Градский скончался весной 2021 года.

Ранее Александр Градский рассказал Додолеву о том, что Алла Пугачева не может петь с 1986 года.