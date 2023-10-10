Юрий Лоза предрек массовый переезд артистов, отказавшихся покидать Израиль

Композитор Юрий Лоза прокомментировал заявления российских артистов о готовности защищать Израиль с оружием в руках. Музыкант выразил уверенность, что многие сочувствующие вскоре соберут чемоданы и поспешат уехать подальше от военных действий.

«Думаю, что наши Пугачевы, Галкины* (Максим Галкин, признан иностранным агентом на территории РФ) и другие, они просто переориентируются и поедут в Европу, Швейцарию, Америку», - сказал Лоза изданию Woman.ru.

Он также подчеркнул, что российские звезды, получившие гражданство Израиля, вовсе не собираются там жить. По его мнению, израильский паспорт является своеобразным трамплином для переезда за океан.

«Многие используют как перевалочную базу, чтобы потом уехать в Канаду, США. А последние события подтолкнули», — сказал композитор, заверив, что в скором времени ожидается еще один массовый переезд российских артистов.

При этом музыкант считает, что не стоит ждать их возвращения в Россию в скором времени.

Ранее мы писали, что Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) заявил, что из-за обострившегося палестино-израильского конфликта не намерен покидать Израиль и показал поклонникам фотографии из бомбоубежища. При этом в знаменитом замке в подмосковной деревне Грязь начались масштабные ремонтные работы. Туда уже приезжали электрики.

*признан иноагентом на территории РФ