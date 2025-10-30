Юрий Лоза поддержал SHAMAN после скандала вокруг стоимости билетов. Об этом сообщает Газета.Ru.

Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что жители Белгорода недовольны ценами на билеты на концерт SHAMAN. Журналистка писала, что самые дешевые места в зале обойдутся в 3 тысячи рублей, а самые дорогие стоят 9 тысяч рублей.

Юрий Лоза заявил, что такие цены вполне оправданы.

«Ценовая политика — это дело администраторов. Если люди ходят на кого-то за 3−9 тысяч рублей, то они выставляют эти суммы. Они же не с потолка взяли их. Самые большие поклонники его пойдут за те деньги, которые они [организаторы, — прим. ред.] объявили», — заявил певец.

По словам исполнителя, за выставление цен отвечает также директор музыканта, который должен изучить рынок перед стартом продаж.

«Есть его директор, который изучает обстановку, проводит какие-то маркетинговые исследования, изучается покупательная способность рынка, в данном случае жителей Белгорода», — объяснил Лоза.

Певец также добавил, что у слушателей есть инструмент давления на SHAMAN — просто не покупать билеты по такой стоимости.

