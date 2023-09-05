Юрий Лоза назвал единственного врага покойного певца Юрия Шатунова

Певец Юрий Лоза в беседе с журналистами обсудил покойного коллегу Юрия Шатунова. Артист заявил, что исполнитель был настолько позитивным человеком, что у него практически не было врагов, передает mk.ru.

Тем не менее, несмотря на миролюбивый характер, напряженная ситуация у Шатунова при жизни возникла с продюсером Андреем Разиным. При этом Лоза не стал распространяться на эту тему. Он лишь отметил, что Юрий адекватно оценивал свое место, а после заговорил про творчество покойного исполнителя.

«Знаю, что первая песня, с которой он пришел к своему композитору, была «Плот». Об этом рассказывал сам Кузнецов (композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов — Прим. ред.). Эту песню многие пели тогда», — вспомнил Лоза.

Также музыкант оценил творческий феномен группы «Ласковый май». По его словам, успех коллектива кроется в ряде аспектов. Один их них — простота песен. Немаловажное значение сыграл голос Шатунова. Кроме того, Лоза считает, что нельзя недооценивать приятную внешность членов группы и их биографию.

В конце беседы певец резюмировал, что Шатунов «включал голову» и адекватно относился к своей славе. Он даже пытался продемонстрировать свои зрелые работы, пока еще не успели отгреметь хиты.

Ранее вдова покойного голоса группы «Ласковый май» назвала дату открытия памятника мужу. По словам женщины, это запланировано на 6 сентября.