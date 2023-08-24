Вдова Юрия Шатунова назвала дату открытия памятника на могиле певца

Вдова Шатунова рассказала, что памятник на могиле певца откроют 6 сентября, в день рождения исполнителя. Об этом сообщает aif.ru.

Торжественная церемония открытия состоится 6 сентября в 10:00 на Троекуровском кладбище, где похоронен Шатунов. Как рассказала Светлана Шатунова, в этот день она придет вместе с детьми — Дэннисом и Эстэллой.

Ранее в СМИ утекали подробности будущего памятника на могиле певца. По данным журналистов, высота постамента памятника составит 1 м 20 см, а фигура музыканта, выполненная из бронзы, будет высотой 2 м 16 см. У подножья памятника будут написаны имя и фамилия певца, а чуть ниже расположена его роспись.

Еще один памятник Шатунову планируют установить в родном городе певца, Оренбурге. Правда, скульптура будет состоять не только из силуэта исполнителя, рядом с ним будет стоять автор хитов группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Этот памятник также планируют открыть к пятидесятому дню рождения артиста.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Близкие вызывали скорую, экс-солиста группы «Ласковый май» доставили в подмосковную больницу. Однако попытки медиков спасти исполнителя в течение полутора часов не принесли результата.

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