Юрий Куклачев вспомнил, как переехал в Великобританию из-за угроз бандитов

Известный клоун и дрессировщик Юрий Куклачев вспомнил об угрозах бандитов в 90-е. Его слова приводит Kp.ru.

Как признался артист, в определенный момент мэрия Москвы предоставила ему возможность выбрать здание кинотеатра, в котором он сможет обустроить свой цирк кошек. Клоун выбрал небольшое помещение, надеясь, что к нему не придут бандиты с угрозами, однако это все же произошло.

«Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: «Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино», — поделился Куклачев.

После этого злоумышленники сожгли автомобиль дрессировщика и двери театра, а когда он обратился в полицию, правоохранители порекомендовали ему уехать из страны. В итоге Куклачев улетел в Великобританию из-за страха перед бандитами.

«Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: «Слушай, меня тут кокнуть могут». Он говорит: «Приезжай ко мне». Я кошек увожу к отцу на дачу, домик строю, а сам уезжаю в Британию», — вспомнил он.

Ранее Юрий Куклачев признался, что отказался от морфия благодаря запрету матери.