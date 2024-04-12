«Организм уже начал втягиваться»: Юрий Куклачев рассказал, как «слез» с морфия

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал о том, как отказался от морфия после шести дней приема. По его словам, тревогу забила его мама, которая приказала ему остановиться. Об этом художественный руководитель Театра кошек в Москве сообщил Kp.ru.

Куклачев признался, что опиаты ему потребовались после того, как во время репетиции на него упала банка, и осколок от нее разрезал большеберцовый нерв. Боль была невыносимой, поэтому ему стали колоть морфий. В один из дней к Юрию пришла мама и подумала, что он пьян. Тогда она почти в истерике потребовала, чтобы сын начал терпеть. Женщина опасалась, что он такими темпами может стать наркоманом.

После ухода матери Куклачев задумался над ее словами и прислушался к совету.

«И я начинаю анализировать – я столько лет страдал, в училище не брали, надо мной смеялись, унижали, а я пробился. И начинаю терпеть. Хотя организм уже начал втягиваться…» - поделился артист.

Сейчас, по признанию Куклачева, он работает с наркоманами, понимает, что происходит в их жизнях. Он даже бесплатно ездит в колонии и встречается с детьми.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, как перебрасывал жену через забор на первом свидании.