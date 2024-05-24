Юрий Куклачев рассказал о необычном поступке SHAMANa после госпитализации

Юрий Куклачев рассказал, что певец SHAMAN подарил спасшему его врачу 100 роз. Об этом сообщает Kp.ru.

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что певец SHAMAN присутствовал на его выступлении 12 апреля, когда артисту внезапно стало плохо.

«В антракте он зашел ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах», — заявил он.

По словам Куклачева, музыкант сильно переживал за его здоровье, а после операции даже передал подарок врачу, который спас дрессировщика.

«Он очень переживал за „дядю Юру“. И когда он узнал, что операция прошла успешно, что меня перевели в обычную палату, он привез моему доктору-спасителю 100 роз», — рассказал он.

Куклачев назвал музыканта удивительно добрым человеком и поблагодарил врачей за спасение.

Ранее мы писали о том, что Юрий Куклачев рассказал о 32-летнем хирурге, который трижды запустил ему сердце.