«Спас молоденький мальчик»: Куклачев расказал о 32-летнем хирурге, который трижды запустил ему сердце

Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о 32-летнем хирурге, который рискнул и спас ему жизнь. Артист призвал писать об этом «уникальном специалисте».

С Куклачевым общались журналисты сайта Kp.ru, которые позвонили, чтобы узнать, как дела у артиста цирка после выписки из больницы.

Дрессировщик сейчас находится в санатории Подмосковья. По его словам, выздоровление «идет медленно».

Он рассказал, что поступил в больницу в критическом состоянии, а «сердце было непригодно для жизни».

«Спас молоденький мальчик - хирург. Фамилию я не знаю, а зовут его Роман. Всего 32 года», - сообщил Куклачев.

По его словам, «светила кардиологии» удивлялись, насколько сложную операцию ему провел врач. Медики называли чудом, что хирург установил сразу пять стентов, говорит он. При этом ситуация была сложной – за такие мало кто берется – сосуды у Куклачева оказались закальцинированы.

«А он рискнул. Вот про этого парня надо писать», - заключил артист.

Сын Куклачева Дмитрий сообщил, что отец выйдет на работу не раньше середины лета – все будет зависеть от реабилитации. На вопрос, из-за чего мог случиться инфаркт, говорит, что вредных привычек у артиста нет – он не курит, не пьет. По мнению родственника, мог повлиять перенесенный коронавирус.

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