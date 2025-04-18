Сын Куклачева в ответ на санкции заявил, что они с отцом ведут «культурную СВО»

Сын циркового артиста Юрия Куклачева прокомментировал санкции, которые ввел против его отца президент Украины Владимир Зеленский. Актер, режиссер и продюсер Дмитрий Куклачев в беседе с 360.ru заявил, что они с родителем ведут «культурную спецоперацию».

«Я считаю, что это замечательная и прекрасная новость, потому что я и Юрий Дмитриевич ведем своего рода культурную СВО против наших врагов. И, естественно, мы всей душой и сердцем поддерживаем наших ребят», — поделился Дмитрий.

Куклачев-младший рассказал, что его отец дает благотворительные концерты в разных городах. Он выступает перед семьями ветеранов и участников СВО. Из-за самочувствия пока мужчина не может отправиться с концертами в зону СВО.

«Юрий Дмитриевич тоже рвется, но пока еще он просто физически не готов, там достаточно сложные переезды и обстановка, поэтому я это делаю за него. Он вместе со мной буквально несколько дней назад вернулся из большого тура», — отметил сын артиста.

По мнению Дмитрия, санкции могли быть введены именно из-за проведения благотворительных концертов.

Ранее мы писали о том, что Басков пожаловался на введенные против него санкции.