Юрий Куклачев после теракта обратился в Росгвардию с просьбой обеспечить охрану

Артист цирка, клоун Юрий Куклачев после теракта в «Крокус Сити Холле» обратился в Росгвардию с просьбой выделить охрану. Он планировал с размахом праздновать 75-летний юбилей.

«Мы сейчас обратились в Росгвардию, чтобы они помогли нам провести юбилей… Я верю, что Росгвардия нам даст такую охрану, что ни один волосок с головы ни одного зрителя не упадет», - сказал Куклачев сайту mk.ru.

Он сообщил: в случае, если мероприятие разрешат проводить и не попросят о переносе, будет обеспечена безопасность на самом высшем уровне. По мнению Куклачева, не стоит отменять массовые мероприятия после теракта и «бояться». Надо «показать врагу, что мы мощные и сильные», уверен он.

Ранее муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров заявил, что охрана в «Крокусе» была «достойная, но невооруженная». Он был в концертном зале за несколько дней до теракта и отметил, что входящих проверяли по списку с паспортными данными, который был выслан заранее. При этом охранника пары с оружием не пустили внутрь. Захаров после теракта выразил мнение, что охранять концертные залы должна Росгвардия.