Юрий Кара рассказал, что после инфаркта не мог разговаривать

Российский режиссер Юрий Кара рассказал, что случившийся у него в марте инфаркт стал следствием перенесенной ранее коронавирусной инфекции. По его словам, организм воспринял приступ тяжело.

«После ковида у меня было два осложнения. Одно из них — инфаркт. Уже два месяца прошло, а я прошел реабилитацию. Спасибо нашим врачам за то, что они меня на ноги поставили. Буквально вытащили с того света. Я теперь хоть разговаривать могу. До этого было тяжело, — приводит его слова «Абзац».

Артист уточнил, что первое время он начинал задыхаться после произнесения буквально нескольких слов.

Ранее мы писали о том, что от инфаркта умер дедушка гимнастки Ляйсан Утяшевой. Ему было 88 лет.