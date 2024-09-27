«Сектантский вайб»: известная юмористка высказалась об Александре Маслякове

Известная юмористка и бывшая участница КВН Белла Малу рассказала об отношении в телеигре к ее бывшему ведущему Александру Маслякову. Об этом она заявила в интервью проекту «Макарена», опубликованном во «ВКонтакте».

«Чуть-чуть как будто, знаешь, сектантский вайб, когда вы все ждете в очереди, чтобы зайти к нему в комнату, чтобы он вам что-то сказал... Это вообще какая-то магия, ты думаешь: "Вау, это кто-то просто неприкосновенный"», — поделилась артистка.

Малу отметила, что ей казалось, что Масляков всегда находился на расстоянии. Комикесса призналась, что ей так и не удалось лично пообщаться с руководителем КВН.

Она также рассказала, что Маслякову удалось объединить разных людей и стать значительной фигурой для России.

Напомним, Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Причиной смерти 82-летнего телеведущего стал рак легких.

Позднее мы писали, что бизнес Маслякова за год принес его семье более миллиарда рублей.