Юрий Быков снимет продолжение детективного сериала «Метод»

Известный режиссер Юрий Быков собирается снять третий сезон детективного сериала «Метод». Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально», - заверил кинематографист.

Режиссер уточнил, что долгое время сомневался в необходимости снимать продолжение нашумевшего сериала, поскольку в первом сезоне была поставлена жирная точка. Быков подчеркнул, что все это время ему регулярно предлагали различные концепции продолжения шоу, однако он не замечал в этом переосмысления персонажей. Теперь же постановщику удалось найти способ, как показать в продолжении «Метода» реалистичный взгляд на современных маньяков и их жизнь.

Съемки сериала начнутся летом 2024 года, а его премьера намечена на 2025-й – спустя десять лет после выхода первого сезона.

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*(признан иноагентом на территории РФ)