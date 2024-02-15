Актера Алексея Панина* заочно арестовали за призывы к терроризму

Актера Алексея Панина*(Признан иноагентом на территории РФ) заочно арестовали по делу о призывах к терроризму. Уже несколько лет он живет за границей и негативно высказывается о России и бывших коллегах. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Как стало известно, Гагаринский суд Москвы вынес постановление – обвиняемого в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичных оправданиях или пропаганде терроризма с использованием Интернета арестовать сроком на два месяца с момента прибытия артиста в Россию. Это подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, что Панин* прославился не только своими ролями, но и провокационным поведением. Долгое время после отъезда из Москвы он жил в Европе, однако в прошлом году перебрался в США. Он объяснял, что на это потратил немало денег, но они у него были, так как за время, проведенное в России, он смог накопить большую сумму. Также, находясь в Испании, он приобрел недвижимость, которую потом стал сдавать. Это он назвал пассивным доходом.

Ранее Алексей Панин* поддержал Лолиту на фоне отмены ее концертов в России. Певица лишилась выступлений после того, как посетила «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой в конце декабря прошлого года.

*(Признан иноагентом на территории РФ)