Юрий Быков рассказал, появится ли Паулина Андреева в новом «Методе»

Спустя 10 лет на экраны возвращается полюбившийся российским зрителям сериал «Метод». В третьем сезоне следователя Родиона Меглина вновь сыграет Константин Хабенский, однако в картине не будет выпускницы юрфака Есении, роль которой исполнила Паулина Андреева.

Подробности нового сезона проекта раскрыл режиссер Юрий Быков. Он подтвердил, что в третьем «Методе» не будет жены Федора Бондарчука.

«Самое главное — в третьем „Методе“ есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил», — признался режиссер в разговоре с РБК Life.

Быков пояснил, что в сериале «Лихие», который выйдет на экраны в 2025 году, «длительную дистанцию тащил» Артем Быстров, а в «Методе» — Анна Савранская, знакомая зрителям по картине «Лед 3».

По словам режиссера, «Метод» — не история про полицейских, а «страшная сказка», в которой нет ничего реалистичного. Еще в первом сезоне проекта Быков договорился с Хабенским создать образ грустного клоуна, который ищет себе подобных.

Проект вышел на экраны в 2015 году и стал известным на всю страну. Авторы сериала, создавая образы героев, опирались на истории известных маньяков и убийц. В 2017 году «Метод» выкупил зарубежный стриминговый сервис Netflix.

Ранее в эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков оценил возвращение Хабенского в сериал.