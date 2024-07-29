«Второй сезон пошел совсем не туда»: кинокритик о возвращении Хабенского в сериал «Метод»

В июле 2024 года стало известно о возвращении Константина Хабенского в новый сезон сериала «Метод». В детективном сериале актер играет следователя Родиона Меглина. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков оценил возвращение Хабенского в проект.

В первую очередь, кинокритик опроверг домыслы о том, что актер «засиделся» в роли следователя. Голубчиков обратил внимание на обширную фильмографию Константина: за последние два года он сыграл не только в детективном сериале, но и в драме, и фантастическом фильме.

«Хабенский — актер, который может выбирать себе роли. Если бы он не хотел возвращаться к роли Меглина, он бы не стал этого делать. «Засиделся» ли он в роли следователя? Спросите у Анны Ковальчук насчет ее роли Марии Швецовой. Мне кажется, больше, чем она, у нас никто не «засиделся». Не так давно у Хабенского вполне успешно все сложилось в фильме «Сто лет тому вперед». До этого у него прекрасная роль была у Анны Меликян в «Нежности». Актер может по-своему расставлять приоритеты», — высказался кинокритик.

Александр считает, что сериалу «Метод» нужно продолжение. По его мнению, второй сезон получился не таким успешным. Голубчиков выразил надежду на то, что режиссер Юрий Быков сможет вернуть историю «в нужное русло».

«К сожалению, второй сезон пошел совсем не туда, как того ждали поклонники. Хочется надеяться, что у Юры Быкова все получится и он вернет эту историю в нужное русло и, может быть, правильно ее завершит!» — заявил кинокритик.

Также Александр отметил, что в отечественном кино пользуется спросом «маньячная тема».

««Метод» — сериал про маньяков, по крайней мере, это одна из важных тем этого сериала, это то, что держит зрителя», — резюмировал Голубчиков.