Опубликовано 27 сентября 2024, 15:361 мин.
71-летний дирижер Юрий Башмет заработал на своем центре 28 миллионов рублей
© Starface.ru
71-летний дирижер Юрий Башмет заработал на своем Центре творческих встреч «Эльба» 28 млн рублей. Прибыль компании составила 11 млн.
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Источник пишет, что Башмет смог заработать столь внушительную сумму благодаря творчеству. Несмотря на возраст, он также продолжает выступать и заниматься концертной деятельностью.
Ранее сообщалось, что 17-летнего внука Башмета госпитализировали в Москве. Родственник дирижера упал с электросамоката.
Подросток не терял сознание, его доставили в больницу с целью исключить сотрясение. У юноши нашли сильные ушибы.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева