71-летний дирижер Юрий Башмет заработал на своем центре 28 миллионов рублей

71-летний дирижер Юрий Башмет заработал на своем Центре творческих встреч «Эльба» 28 млн рублей. Прибыль компании составила 11 млн.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источник пишет, что Башмет смог заработать столь внушительную сумму благодаря творчеству. Несмотря на возраст, он также продолжает выступать и заниматься концертной деятельностью.

Ранее сообщалось, что 17-летнего внука Башмета госпитализировали в Москве. Родственник дирижера упал с электросамоката.

Подросток не терял сознание, его доставили в больницу с целью исключить сотрясение. У юноши нашли сильные ушибы.