Юрий Башмет объяснил, почему уехавшие артисты подписали себе приговор в карьере

Дирижер Юрий Башмет высказался о российских артистах, уехавших за границу в 2022 году. По его мнению, на такой шаг мог пойти только человек, остановившийся в своем развитии.

«Вы спрашиваете меня про тех, кто уехал. Ну значит, они остановились либо в своем развитии, либо в своей карьере», - сказал Башмет в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что эмигрировавшие звезды сами себе подписали приговор в карьере, потому что за границей им никогда не занять того же места в культуре, которое у них было в России.

Знаменитый дирижер заверил, что от иностранной публики не стоит ждать признания и любови, как на Родине.

Ранее мы писали, что артисты так называемого второго эшелона после отъезда из России их более знаменитых коллег стали значительно завышать стоимость выступлений. Так, Алиса Мон подорожала в три раза всего за несколько месяцев, теперь ее гонорар — 400 тысяч рублей за выступление. Дмитрий Колдун поднял ценник до 500 тысяч рублей, а гонорар Руслана Алехно вырос с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.