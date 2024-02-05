Артисты второго эшелона подняли цены из-за уехавших и «отмененных» звезд

Артисты так называемого второго эшелона после отъезда из России их более знаменитых коллег стали значительно завышать стоимость выступлений. На ценник также повлиял скандал, разгоревшийся после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

По данным «Известий», певица Алиса Мон подорожала в три раза всего за несколько месяцев, теперь ее гонорар — 400 тысяч рублей за выступление. Дмитрий Колдун поднял ценник до 500 тысяч рублей, а гонорар Руслана Алехно вырос с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

По словам концертного директора Кая Метова Вадима Приймака, артист подорожал на 25%. Билеты на концерт стоят от тысячи рублей до 3,5 тысячи рублей.

«Их нынешняя востребованность вызвана стечением обстоятельств, но это же обычный рыночный механизм, промоутеры берутся за тех, кто лучше продается», – пояснил эксперт музыкальной индустрии, главный редактор ИА «Интермедиа» Евгений Сафронов.

Кроме того, популярность резко возросла у Натальи Гулькиной, групп «Комбинация» и «Мираж». Интерес к звездам дискотек 1990-х подогрели вышедшие недавно сериалы.

Самым востребованным на сегодняшний день артистом оказался Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.

«Если бы его песни не любили, если бы у него не было голоса, он бы не собирал концертные залы и не ездил бы с туром по стране», — заверил Сафронов.

При этом промоутер Иван рассказал изданию, что сейчас осталось мало артистов, которых можно возить по стране. Он заверил, что зрители по-прежнему хотят услышать оскандалившихся на «голой» вечеринке Филиппа Киркорова и Анну Аsti.

Ранее мы писали, что гонорар 38-летней певицы Ольги Бузовой за выступления упал в 3 раза. Если раньше артистка получала по 3 миллиона рублей за концерт, то теперь ее заработок составляет всего миллион.