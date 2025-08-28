Юрий Антонов сообщил, что не готов сотрудничать с дрессировщиком Куклачевым

Юрий Антонов сообщил, что не готов сотрудничать с дрессировщиком Юрием Куклачевым. Слова певца передает «Абзац».

Юрий Антонов не скрывает любви к животным. На территории его дома находится небольшой зоопарк, на содержание которого у него, по данным СМИ, уходит миллион рублей в месяц. В беседе с журналистами артист выступил против цирков. По его мнению, в них плохие условия для жизни животных.

Антонов добавил: если бы ему предложили сотрудничество с Куклачевым, он бы отказался. Певец осуждает получение прибыли за счет питомцев.

«В цирках у животных чаще всего ужасающие условия содержания. Я берегу каждого своего зверя, и монетизация ценой их здоровья мне не нужна. Мне неинтересно сдавать своих животных в цирк или Куклачеву. Они не артисты, а живые беззащитные существа, которые должны жить своей жизнью», — резюмировал он.

На данный момент дрессировщик не комментировал слова Антонова.

Напомним, в зоопарке Антонова живут кошки, собаки, павлины, утки, гуси и белки.

Ранее Юрий Антонов объяснил срыв выступления на «Новой волне» проблемами с давлением. Подробности читайте в этой новости.