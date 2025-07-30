Юрий Антонов резко ответил оскорбившему Александру Пахмутову Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ). Слова певца передает «Абзац».

В новом интервью Макаревич* раскритиковал музыку композитора. По его мнению, у Пахмутовой есть успешные песни как, например, «Опустела без тебя земля». Однако артист остался не в восторге от позднего творчества Александры.

Юрий Антонов встал на защиту композитора и назвал ее «выдающимся» деятелем искусств. По словам артиста, он давно не общался с Макаревичем* и не хочет вникать в его высказывания.

«Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие – это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!» — высказался певец.

Напомним, после отъезда из РФ Макаревич* неоднократно критиковал оставшихся артистов. Более того, он заявлял, что не готов выступать перед россиянами.

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*признан иноагентом на территории РФ