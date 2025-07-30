«Песня бы не зашла»: Добронравов вспомнил, как Пугачева отказалась от самого главного хита про Россию

Композитор Александр Добронравов вспомнил, как певица Алла Пугачева отказалась от хита «Как упоительны в России вечера». Артистка дослушала его до конца, но ничего не сказала. В итоге композицию отдали Владимиру Жечкову, и в его исполнении песня «стала народной».

Трек писался не специально для Жечкова – некоторое время он просто лежал. Потом певец Аркадий Укупник показал песню Пугачевой.

«Не взяла. Нет, она послушала всю песню до конца, что редкость. Обычно звезды по первым аккордам определяют. А она дослушала. И ничего не сказала… Но у Пугачевой песня бы не зашла! Даже если бы она взяла», - поделился Добронравов в беседе с mk.ru.

Композитор рассказал, что у Жечкова были и финансовые возможности, и уникальный тембр голоса. Добронравов не скрывает, что не смог бы раскрутить песню: на тот момент не было ни команды, ни денег. К хиту сделали клип, над ним работал Владимир Янковский.

«Клипы были дорогие, там 40–50 тысяч долларов. По тем временам это были большие деньги. Так Вова их не жалел», - поделился композитор.

8 лет назад при подготовке к прощальному концерту Пугачева купила несколько песен у Добронравова, подписала договоры, однако композиции не были записаны и исполнены.

Ранее сообщалось, что Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил запретить песни артистки на патриотических мероприятиях.