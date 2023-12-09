Юрий Антонов рассказал, на звук какого насекомого похож голос певицы Алсу

Певец Юрий Антонов исполнил собственную композицию «Зеркало» на музыкальном шоу «Дуэты». Его оппонентом выступила Алсу, которая уже давно мечтала поработать на одной сцене с известным коллегой. Композитор, как выяснилось, практически не слышал голоса артистки, похожий на «комариный писк», передает Общественная служба новостей.

В рамках проекта певцы исполняют известные композиции, однако они не знают, с кем делят сцену. Между артистами стоит стеклянная ширма — она поднимается в конце песни. Только тогда участники шоу могут увидеть друг друга.

Одной из композиций, исполняемых на проекте, стала «Зеркало». Антонова, который пел ее, сразу узнали. А вот расслышать голос Алсу удалось не сразу. По словам композитора, он практически не слышал артистку. Это было подобно писку насекомого в наушниках, честно поделился Юрий.

Ранее Антонов заступился за новогодние «Голубые огоньки». Известный композитор назвал их традицией.