«Как можно критиковать?»: Юрий Антонов встал на защиту «Голубых огоньков»

Певец Юрий Антонов осудил критику в адрес новогодних «Голубых огоньков». Артист считает, что они давно стали традицией телевидения.

Комментарий музыканта приводит издание «Абзац».

«Я не поддерживаю критику… Как можно критиковать традицию?» - задался вопросом певец.

Он согласился, что иногда «Огоньки» выглядят «консервативно». При этом артист указал: эфиры музыкальных каналов преимущественно заняты молодежной музыкой, но население состоит не только из молодежи.

«У нас есть и люди среднего возраста, и пожилые. Надо всем давать удовольствие», – считает Антонов.

В этот Новый год выступление артиста покажут на двух каналах: Первом и «России».

«Голубые огоньки» часто критикуют за формат: многие считают, что он устарел. Согласно исследованию SuperJob, 45% россиян отказались от просмотра «Огоньков» 31 декабря. Зрителями станут только 11% жителей. Некоторые – 33% - включат развлекательные музыкальные передачи для фона.

Ранее стали известны имена ведущих «Голубого огонька-2024». Подробнее читайте здесь.