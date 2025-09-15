Юрий Антонов раскрыл, каких артистов не пригласят на съемки новогодних огоньков

Певец и композитор Юрий Антонов опроверг наличие «черных списков» артистов, которых нельзя приглашать на съемки традиционных новогодних огоньков. Он предположил, что не зовут только тех, кто не интересен телезрителям.

«Фраза «черный список» звучит как что-то незаконное. Возможно, есть пул неинтересных для зрителя артистов, которых не приглашают на съемки. Но какой-то базы нет и быть не может», - сказал Антонов в беседе с Абзацем.

По мнению исполнителя хита «На крыше дома твоего», музыкантам важно вести себя культурно и громко не обижаться, тогда с ними все захотят сотрудничать.

«Это негласный закон. В Советском Союзе, конечно, были списки нежелательных артистов», - заключил Антонов.

Съемочные группы приступят к производству традиционных для телевидения новогодних «Голубых огоньков» уже осенью. Многие телеканалы определились со списками артистов, которые будут выступать. Вместе с тем, россияне неоднократно жаловались на усталость от одних и тех же звезд на телевидении. Пользователи Сети утверждают, что надоевшие хиты и однообразные шутки давно перестали радовать.

Ранее Татьяна Буланова предложила немного изменить формат новогодних огоньков и вернуться к мюзиклам. В качестве примера она привела «Старые песни о главном».