Юрий Антонов и Татьяна Буланова высказались о новогодних «Голубых огоньках». Об этом сообщает Абзац.

Совсем скоро съемочные группы приступят к производству традиционных для телевидения «Голубых огоньков». Праздничные концерты то и дело периодически критикуют некоторые знаменитости. Так, Татьяна Буланова предложила немного изменить формат и вернуться к мюзиклам.

«Мне очень нравились „Старые песни о главном“ — это были самобытные музыкальные фильмы, а не переделки или ремейки. Благодаря проекту многие молодые люди смогли ознакомиться с классическими композициями советского времени. Сейчас было бы неплохо снять нечто подобное», — рассказала она.

А вот Юрий Антонов заявил, что формат программ менять не стоит.

«Новогодний „Голубой огонёк“ — вполне хорошая передача. Она успешно идёт десятилетиями. Смысла менять шило на мыло нет. Там уже давно всё отработано годами», — объяснил певец.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова готова влезть в долги ради счастья сына.