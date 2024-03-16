Юрий Антонов проголосовал на выборах и заявил о «бурных» изменениях в России

Певец и композитор Юрий Антонов посетил избирательный участок и заявил, что выборы – это большой государственный праздник, поэтому важно участвовать в них.

«Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно», — приводит слова музыканта телеканал «360».

Как подчеркнул Антонов, все его друзья независимо от местонахождения примут участие в голосовании. Он также выразил уверенность, что Россию ожидают большие изменения.

«Я оптимист. Думаю, что после этих выборов начнутся изменения достаточно, я бы сказал, бурные. Изменения, которые назрели уже в стране», — отметил Антонов.

Выборы президента России начались 15 марта и продолжатся до 20:00 17 марта. В первый день явка избирателей превысила 38%. При этом более 80% заявившихся проголосовали дистанционно.

Ранее певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом проголосовал на выборах президента России. Они приехали на избирательный участок в Москве 15 марта. Филипп проголосовал через электронный терминал, а отец поставил галочку в бумажном бюллетене.