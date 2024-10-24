Юрий Антонов призвал использовать СК и ФСБ для решения проблемы со спам-звонками

Певец Юрий Антонов пожаловался, что постоянно сталкивается со спам-звонками. Для решения проблемы народный артист РСФСР призвал использовать Следственный комитет и ФСБ.

Комментарий музыканта приводит издание «Абзац».

Антонов заявил, что часто получает предложения о работе по телефону и не отвечать на звонки попросту не может. Если же артисту звонят рекламщики, он решает вопрос просто – кладет трубку.

«В современном мире из-за нежелательных собеседников можно потерять большое количество денег», - уверен Антонов.

Музыкант не доверяет программам на телефоне, которые выявляют спам-звонки. Также Антонов уверен, что сотовые операторы не смогут решить проблему – требуется помощь властей.

«Нужно решать вопрос на государственном уровне. У нас есть Следственный комитет и ФСБ. Надо их использовать», - сказал певец.

Ранее Антонов высказался о новогоднем «Голубом огоньке». Он назвал его «вполне хорошей передачей».