SHAMAN и Пахмутова: названы звезды, которые выступят на «Голубом огоньке»

На «Голубом огоньке» выступят SHAMAN, Пахмутова и Натан. Об этом сообщает Kp.ru.

На телевидении начались активные съемки «Голубых огоньков» — новогодняя ночь обещает порадовать зрителей разнообразием выступающих артистов. Как удалось выяснить журналистам, среди звезд «старой гвардии» выступят Юрий Антонов, Александра Пахмутова, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Лев Лещенко, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.

Молодые артисты тоже появятся в программе в новогоднюю ночь — споют Натан, SHAMAN, Люся Чеботина, Хабиб и победители конкурса «Синяя птица».

Журналисты отмечают, что еще не все выступления удалось отснять — в ближайшие недели начнется итоговый монтаж программ.

Ранее мы писали о том, почему в новогоднем «Голубом огоньке» не меняются артисты.