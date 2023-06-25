Юрий Антонов пожаловался на боли и отсутствие помощи

Юрия Антонова уже долгое время мучают боли в ноге. Композитор уже обращался к врачам и делал несколько операций, но все безрезультатно. Тогда артист решил прибегнуть к помощи китайских целителей.

Антонов признался, что его расстраивает состояние здоровья. Приятели звезды порекомендовали ему обратиться к одному китайскому целителю. Не теряя времени на раздумья, Антонов сразу же купил билет в Дубай и записался на прием.

Однако на приеме выяснилось, что целителю нужен специальный порошок, а его можно достать только в Китае. Он был не готов к столь неожиданному визиту Антонова.

«В Россию этот целитель не приезжает и не приезжал никогда. А в Дубае деньги большие. Вот, они туда, как мухи на котлеты, и летят», — с сожалением сказал Антонов журналистам mk.ru.

Ранее мы писали, что Юрий Антонов едва держался на ногах во время выступления.