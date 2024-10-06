Переживает за будущее наследника: Татьяна Буланова готова влезть в долги ради счастья сына

Татьяна Буланова готова взять кредит и влезть в долги ради будущего сына.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что 17-летний сын Никита, которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, мечтает стать айтишником. Он уже готовится к поступлению в высшее учебное заведение, так как в предстоящем году выпускается из школы.

Буланова переживает за будущее наследника. Она думает, что на бюджетное место попасть ему не удастся. Кроме того, отец Никиты не стремится помогать собственному сыну: какое-то время артистке приходилось даже выбивать у него алименты.

Татьяна понимает, что с взрослением сына у нее увеличатся траты. Помимо обучения в лучшем университете, она планирует обрести для него личную жилплощадь, а также автомобиль к совершеннолетию.

Также артистка высказалась о бывшем супруге и заявила, что он был непростым человеком в общении и что отличался он сложным характером.

«Владислав он такой, немножко истеричный у него характер. Он кольцо снимал, бросал, снимал, бросал. Это было на протяжении всей нашей жизни. Видимо, он где-то бросил. Я не знаю, где искать его, оно тоненькое», — рассказала Буланова в шоу «Ты не поверишь!».

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