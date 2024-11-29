Юрий Антонов готовит сюрприз для слушателей: мэтр снова в строю
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12 декабря в Москве пройдет ежегодная церемония вручения премии «Золотой граммофон». На мероприятии выступит музыкант Юрий Антонов — артист готовит эксклюзивную премьеру новой композиции.
Антонов является обладателем премий «Золотой граммофон». Его награждали «За вклад в развитие отечественной музыки» и удостоили звания «Легенда поколений», сообщает «Русская медиагруппа».
На мероприятии 79-летний артист впервые за долгое время представит новую композицию.
Новинкой премии также станет то, что все хиты лауреатов премии прозвучат в новых аранжировках. Их можно будет послушать только гостям «Золотого граммофона».
Последний раз артист презентовал новую песню «Любимая» в дуэте с Григорием Лепсом в 2021 году.
Недавно Юрий Антонов вернулся к активной жизни после сложной операции на колене. Ему поступают многочисленные предложения на выступления, приглашения на мероприятия, но он выбирает — что ему интересно посетить, а что нет.