79-летний Юрий Антонов вернулся к активной жизни после сложной операции на колене: вновь выходит в свет

79-летний музыкант Юрий Антонов вернулся к активной жизни после операции на колене. Ему поступают многочисленные предложения на выступления, приглашения на мероприятия, но он выбирает — что ему интересно посетить, а что нет. Об этом сообщает Kp.ru.

Недавно перед своим юбилеем Антонов пришел в посольство Белоруссии, где был устроен вечер в честь Дня народного единства. На мероприятии он немного пообщался с журналистами и рассказал о своих творческих планах. Пока о сольном концерте он не говорит, но надежда, что он еще выйдет на сцену, есть. Кроме того, как удалось узнать, певец продолжает писать. В студии звукозаписи сейчас он создает новые композиции.

Отметим, что долгое время Юрий Антонов практически не появлялся на публике и проходил реабилитацию после операции. Восстановление продолжается и сейчас, но чувствует себя музыкант лучше. Источник отметил, что артист в хорошей форме и сохраняет позитивный настрой.

К слову, еще зимой Антонов категорически отказывался от всех концертов. Он заявлял, что у него нет желания выступать. Но сейчас он уже не так непреклонен.

Ранее Юрий Антонов рассказал о жизни на пенсии.