«Юра с нами»: вдова Шатунова высказалась о победе в суде за права на песни «Ласкового мая»

Вдова Шатунова прокомментировала победу в суде за права на песни «Ласкового мая» словами «Юра с нами». Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что в суде в Сочи признали исключительные права семьи Юрия Шатунова на его творчество. Ранее о своих правах заявлял продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Но суд встал на сторону семьи артиста. Они получили исключительные права на 23 песни, среди которых легендарные «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Журналисты обратились за комментарием к вдове певца Светлане, которая сказала пару слов. Ее поздравили с победой и попросили описать свои ощущения.

«Благодарю за поздравления! Нас услышали и Юра с нами!» – заявила женщина.

Последние годы жизни Шатунов провел в бесконечных судах с Андреем Разиным. Когда звезды не стало, то поклонники накинулись с критикой на его экс-продюсера. По их мнению, с артистом мог случиться инфаркт из-за всех этих ссор и разногласий.

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. У него остались двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.

Ранее мы писали о том, что музыкант Юрий Лоза объяснил, как надо было спасать Долину от мошенников. Он назвал причину обмана артистки мошенниками и заявил, что для них нет разницы – знаменитость ты или нет.