«Юра был бы очень счастлив»: вдова Шатунова сделала откровенное признание в годовщину смерти артиста

23 июня 2022 года остановилось сердце кумира миллионов россиян — Юрия Шатунова. Артист скончался в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Вдова бывшего солиста группы «Ласковый май» Светлана сделала откровенное признание в годовщину его смерти.

Светлана призналась, что до сих пор не утихает боль потери, но светлая память о муже согревает ее сердце. Она назвала Шатунова не только невероятно талантливым артистом, но и «самым любящим мужем и заботливым отцом», который дарил супруге любовь, поддержку и тепло. Жена звезды пообещала вечно хранить эти чувства в своей душе.

Шатунова поблагодарила поклонников Юры за преданность его творчеству. Это помогает вдове артиста пережить тяжелую утрату.

«Спасибо, что вы храните память о нем, слушаете его песни и делитесь своими воспоминаниями. Юра был бы очень счастлив, зная, что его творчество продолжает жить в ваших сердцах», — написала она в официальном Telegram-канале исполнителя хита «Белые розы».

Ранее режиссер документального фильма «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» Александр Игудин заявил, что певец мог не дожить до создания «Ласкового мая». Участие в этой группе принесло огромную популярность артисту.