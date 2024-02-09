Педагог Никиты Кологривого рассказал, каким он был до популярности

Новосибирский преподаватель Никиты Кологривого рассказал о резкости актера. Об этом сообщает портал Ngs.ru.

Владимир Зуев является бывшим педагогом Никиты Кологривого. Как выяснилось, актер учился у наставника всего год, однако за это время Зуев успел хорошо узнать ученика.

Владимир отметил, что Никита с детства был резок в своих высказываниях. По словам Зуева, актеру тяжело давалось общение с людьми, а с некоторыми педагогами он и вовсе не мог найти общий язык. Из-за этого у Никиты возникали проблемы с учебой. Зуев уточнил, что он был единственным, кто поддерживал Кологривого.

«Когда он делал этюды, это был первый курс в НГТИ, и ему постоянно говорили, что он не годится для театра, из-за этого у него падала самооценка», — высказался Владимир.

По мнению педагога, популярность не испортила Никиту. При этом он не стал отрицать, что резкие высказывания актера в адрес коллег, — это неправильно.

«У него есть вот этот спортивный стержень, поэтому он там кому-то что-то говорит, неправильное, с точки зрения общественности, но не более того», — резюмировал Зуев.

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