Юная певица Арина Данилова ответила на вопрос о коррупции на шоу «Голос.Дети»

Участница первого сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале Арина Данилова опровергла слухи о коррупции в программе. Она заявила, что никогда не слышала, чтобы конкурсанты платили деньги за выход в следующий тур или попадание в проект.

«Я ничего не знаю, лично ни с чем не сталкивалась. Первый сезон, я думаю, был абсолютно честный. Про остальное я сказать не могу», — отметила Данилова в шоу «Проговори» на Rutube.

При этом Данилова не исключила, что за кулисами шоу могли проводиться какие-то аферы, но она никогда ни в каких в интригах не участвовала.

Ранее звезда «Фабрики звезд» Алексей Хворостян рассказал, как оказался на проекте. Оказалось, что певцу пришлось заплатить деньги, чтобы попасть на телевизионное шоу. По словам Алексея, он пришел в «Останкино», где проходил отбор, и понял, что не выстоит огромную очередь. Певец подошел к сотруднику, который стоял на центральном входе, и отдал ему последние 50 долларов, чтобы сразу пройти кастинг.