Юмористы Мартиросян и Галустян заработали миллионы на своем продюсерском центре

Юмористы Михаил Галустян и Гарик Мартиросян заработали на совместном продюсерском центре почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В 2011 году Михаил создал продюсерский центр, который занимается художественным, литературным и исполнительским творчеством, а также рекламой и прокатом фильмов. Сначала компаньоном Галустяна был участник Comedy Club Алексей Новацкий, но 26 февраля 2020 года в составе учредителей появился Гарик Мартиросян.

Новацкий вышел из бизнеса. На данный момент полноправные владельцы компании — Мартиросян и Галустян. Им принадлежит по 50% долей. За прошлый год центр принес им 3,2 млн рублей выручки, прибыль составила 2,8 млн рублей.

Напомним, Михаил Галустян сбросил 14 килограммов к своему 44-летию. Он подготовился к празднику и показал обновленную фигуру подписчикам. Подробности читайте в этой статье.