Комик Михаил Галустян поразил фанатов своим внешним видом: как похудел

Комик Михаил Галустян похудел на 14 килограммов перед празднованием дня рождения. На днях, 25 октября знаменитости исполнилось 44 года. Он подготовился к празднику и показал обновленную фигуру. На это обратил внимание телеканал «360».

В Telegram-канале телеведущего появились новые снимки. На одном из них мужчина позировал в спортивном зале, хвастаясь мышцами и подтянутым телом. А на свежих кадрах Михаил предстал в обтягивающей майке и своеобразной юбке. Этим он очень удивил публику. Но сейчас звезда находится на съемках в Китае, поэтому, возможно, просто проникся местным колоритом.