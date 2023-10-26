Комик Михаил Галустян поразил фанатов своим внешним видом: как похудел
Комик Михаил Галустян сбросил 14 килограммов к своему 44-летию.
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Комик Михаил Галустян похудел на 14 килограммов перед празднованием дня рождения. На днях, 25 октября знаменитости исполнилось 44 года. Он подготовился к празднику и показал обновленную фигуру. На это обратил внимание телеканал «360».
В Telegram-канале телеведущего появились новые снимки. На одном из них мужчина позировал в спортивном зале, хвастаясь мышцами и подтянутым телом. А на свежих кадрах Михаил предстал в обтягивающей майке и своеобразной юбке. Этим он очень удивил публику. Но сейчас звезда находится на съемках в Китае, поэтому, возможно, просто проникся местным колоритом.
Напомним, что с Галустяном вместе работают Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Звезды публикуют разнообразные фото, но не говорят, что именно снимают в другой стране.
Поклонники восхитились внешним видом комика, но некоторые заподозрили его в применении фотошопа. Сам артист рассказывал, что начал худеть прошлой зимой. Тогда его вес составлял 80 килограммов при росте 163 сантиметра. Летом цифра на весах показывала 69, а осенью он достиг отметки в 66 кг. По словам Галустяна, он держит себя в форме с помощью тренировок и определенного режима питания.
Ранее мы писали о закрытии еще одной компании комика Михаила Галустяна.