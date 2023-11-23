Юмористка Воробей вынуждена «пахать и пахать» ради дочки с тяжелой судьбой

У дочки заслуженной артистки РФ Елены Воробей непростая судьба. Девушка тяжело болела, у нее подозревали задержку в развитии и даже инвалидность. Юмористка рассказала, что приобрела квартиру для своей наследницы.

По ее словам, сейчас в новом жилье идет ремонт. Интерьер квартиры будет выполнен в современном стиле с отсылками к хай-теку и ар-деко.

«У меня доченька растет, взрослеет — нам скоро 21. Меняется личная жизнь — надеюсь, что это просто вложение», — цитирует артистку Пятый канал.

Артистка призналась, что на такую квартиру нужно «пахать и пахать», но ее она приобрела без ипотеки, так как не любит долги. Воробей отмечает, что, вероятнее всего, квартира достанется дочери, и у нее уже есть ухажеры.

Напомним, ранее юмористка рассказала о своих планах вернуться на телевидение. Она хочет сняться в новогодних передачах.