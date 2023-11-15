Юмористка Воробей рассказала о своих планах вернуться на ТВ

Пародистка, заслуженная артистка России Елена Воробей собирается вернуться в новогодние передачи. Она считает важной традицию появления юмористов на телевидении в канун зимних праздников.

Появление юмористов на телевидении, считает она, вызывает радость и улыбку у зрителей.

«Я считаю, что мы приносим зрителям хорошее настроение в Новый год. Обычно у каждого из нас свой номер в «Голубом огоньке». Сейчас как раз съёмки начинаются. Я жду, что мне пришлют сценарий»», — рассказала она в интервью Абзацу.

Также Воробей добавила, что занимается «омолаживанием» своей аудитории, но она не объяснила, каким способом это делает.

Ранее Елена Воробей рассказала, как познакомилась с любовником Бабкиной. Последние несколько лет юмористка занялась певческой карьерой. Недавно она выпустила совместный клип с Евгением Гором. 43-летний мужчина некоторое время был возлюбленным певицы Надежды Бабкиной.