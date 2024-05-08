Юмористка сообщила о «травме» из-за Гордона после участия в «Мужском/Женском»

Звезда «Женского Stand-Up», юмористка Карина Мейханаджян поведала, как принимала участие в массовке шоу «Мужское/Женское». Об этом она заявила в выпуске шоу «1-11».

Комикесса рассказала, что подрабатывала актером массовки в 18-летнем возрасте. На проекте, по ее словам, были специальные экраны, через которые шоураннеры показывали массовке команды. Например, участникам нужно было выразить удивление или неодобрение, а иногда похлопать. Знаменитость подчеркнула, что не выполняла эти требования.

Во время съемок передачи ведущий Александр Гордон увидел неактивность девушки и подошел к ней. Он заявил, что ценит женщин со своим мнением и даже передал комикессе наушник, через который шоураннеры подавали команды и ему. Телеведущий в шутку добавил, что у них с Мейханаджян много общего.

«В ваших жилах — армянская кровь, в моих — армянский коньяк», — процитировала телеведущего Мейханаджян.

Юмористка пошутила, что после этого проекта у нее появилась психологическая травма.

Ранее телеведущий Александр Васильев вспомнил о «наказании» за интервью Лере Кудрявцевой.