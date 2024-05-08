«Вместо меня взяли другого ведущего»: Александр Васильев вспомнил о «наказании» за интервью Лере Кудрявцевой

Ведущий Александр Васильев вспомнил, как его «наказали» за интервью Лере Кудрявцевой на НТВ. Вместо историка моды взяли другого ведущего.

Подробностями он поделился с «Телеканалом «Страз» на YouTube.

По словам Васильева, его «очень журили» за интервью другому каналу.

«И наказали тем, что вместо меня взяли другого ведущего, который вел около 20 программ. Это было наказание рублем», - поделился экс-ведущий программы «Модный приговор».

Потом Васильева вернули – лучше историка моды не нашли.

Также он высказался о новом ведущем передачи – Александре Рогове. По мнению Васильева, стилист хорошо держится, имеет поставленную речь. Васильев предостерег его от аналогичных санкций со стороны канала, ведь у Рогова есть собственный проект.

Ранее Васильев назвал новую судью из «Модного приговора» Лилию Рах «хабалистой».