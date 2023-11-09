Артистка Клара Новикова рассказала, почему осталась жить в России

Юмористка Клара Новикова объяснила, почему осталась жить в России. Ее брат переехал в США и звал сестру с собой, но она не стала покидать страну. Об этом сообщает mk.ru.

В беседе с журналистами звезда призналась, что никогда не рассматривала вариант уехать из Москвы. Женщина боится, что просто нигде не приживется. Ведь в первую очередь для нее важно общение.

«Я не могу, живя в стране, общаться только с теми, кто говорит на русском. Для меня важны и страна, и ее взгляды, и театр. Как это без языка? Я же просто буду глухонемой человек», – поделилась Клара.

Юмористка отметила, что и ее родители отказались уезжать. Несмотря на то, что климат там потеплее. Но она бывала в гостях у брата и даже накрыла там «русский стол» с елкой, игрушками и хреновухой.

«Мой брат – врач, поэтому среди его гостей были американские медики. Им налили моей хреновухи. Они так завелись! Говорили, что это – водка с закуской сразу! Они ели и винегрет, и другую еду, приготовленную мною. Но в диком восторге были от хреновухи», – рассказала Новикова.

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