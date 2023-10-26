Юмористка Екатерина Варнава, скрывающая беременность, проговорилась в интервью

38-летнюю артистку Екатерину Варнаву подозревают в беременности. Недавно она появилась на публике с округлившимся животом. Накануне юмористка стала гостьей YouTube-подкаста на канале Sergeymeza, и, как показалось зрителям, проговорилась о своей беременности.

Звезду спросили, чем она занимается сейчас и в каких проектах участвует. Артистка пояснила, что вынужденно нигде не снимается.

«Честно, я ничем сейчас не занимаюсь. Первый раз в моей жизни так вышло, что я вынужденно ничем не занимаюсь», — сказала она.

Она добавила, что хоть и сидит дома, все равно немного работает. Недавно Варнава написала с подругой сценарий к детективному сериалу.

Актриса призналась, что хочет свое кабаре-шоу.

«Надеюсь, если у меня хватит сил, времени, позволит возраст, мои физические данные и эмоциональное состояние, я с удовольствием это сделаю, но чуть позже», — добавила она.

Также юмористка добавила, что только недавно стала получать удовольствие от отдыха, поскольку ей всегда нужно быть на бегу.

Сейчас же Екатерина вновь дала почву для слухов о беременности. Недавно она заявила, что к ней «вернулись щеки». При этом звезда не пояснила, вызвано это прибавкой в весе или работой косметолога. Кроме того, она стала носить вещи оверсайз, скрывающие фигуру.

На недавнем мероприятии в Екатеринбурге Екатерина вышла на сцену в обтягивающем платье, которое подчеркнуло выпирающий живот. Позже она переоделась в юбку и рубашку свободного кроя.