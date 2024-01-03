«Фантастический год»: Лолита заговорила об отъезде из России

Певица Лолита Милявская опровергла слухи об эмиграции после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она поздравила поклонников с Новым годом в личном микроблоге и высказалась об отъезде из России.

Известная российская артистка, посетив «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой две недели назад, столкнулась с волной критики и последующими отменами своих концертов, а также вырезанием ее новогодних выступлений на федеральных каналах. В результате этого звезда проводит больше времени дома.

Певица планировала отправиться на новогодние праздники в Болгарию к своим родственникам, но в последний момент отказалась от этой поездки. В социальных сетях она подвела итоги года, назвав его фантастическим и одним из лучших в ее жизни. Однако она выразила желание остаться на месте и не уезжать, несмотря на все сложившиеся обстоятельства.

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» – поделилась Лолита.

Несмотря на то, что Лолита Милявская принимает ответственность за участие в скандальном мероприятии и не жалуется на происходящее, она все равно переживает из-за отмены своих концертов, что влечет за собой стресс и подъем давления.

Ранее мы писали о том, что поклонники поддержали Лолиту после «голой» вечеринки.